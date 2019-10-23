Tavşanlı'da gözleme hayrı

23.10.2019 17:00

Tavşanlı ilçesinde, Ada Mahallesi'nde gözleme hayrı etkinliği yapıldı.

Mahalle muhtarlığının organizasyonu ile kadınlar sokakta kurdukları saclarda pişirdikleri gözlemeleri yoldan geçen vatandaşlara ikram etti.

Muhtar Halil Oral, yaptığı açıklamada, mahalle halkının her zaman hayır ve iyilikte buluştuğunu söyledi.

Yaklaşık üç yıldır gözleme ikramı etkinliği düzenlediklerini belirten Oral, şöyle konuştu:

"İlk muhtarlık dönemimde 7 dönüm tarla kiralayarak burada kendi imkanlarımla buğday yetiştirdik. Ortalama her yıl 110 kişiye un dağıttık. Üç seneden beri de buradan ürettiğimiz un ile gözleme günü düzenliyoruz. Mahallemizdeki kadınlarımız iş birliği içinde hem dayanışma ruhu hem de birlikte iş yapmanın sevincini, mutluluğunu yaşıyor. Gözleme gününde bir gün boyunca gönüllü görev alıyorlar. Bütün mahalle halkı gözlemelerden nasibini alırken, diğer mahallerimizden de konuklarımızı ağırlıyoruz."

Oral, etkinliğin mahalledeki birlik ve beraberliği pekiştirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA