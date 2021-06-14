Tavşanlı'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
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Tavşanlı'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Tavşanlı'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerde Asayiş Büro Amirliği ekipleri yapılan uygulama neticesinde şüpheli şahsı aracı ile birlikte durdurarak C.G. isimli şüpheli şahıs üzerinden 25 gram bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheli C.G. hakkında adli işlem başlatıldı. Gerekli işlemler için emniyete götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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