Tavşanlı'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Tavşanlı'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

19.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:01
Tavşanlı'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Osman Işık (58) yönetimindeki 43PN 610 plakalı tır, Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alibey Aydın

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