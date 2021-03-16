Tavşanlı'da dev Zargana balığı görenlerin ilgini çekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tavşanlı'da dev Zargana balığı görenlerin ilgini çekiyor

16.03.2021 20:12 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:26

Tavşanlı'da dev Zargana balığı görenlerin ilgini çekiyor Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1.5 metre uzunluğunda dev Zargana balığı görenlerin ilgisini çekiyor.

Tavşanlı'da dev Zargana balığı görenlerin ilgini çekiyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1.5 metre uzunluğunda dev Zargana balığı görenlerin ilgisini çekiyor.

Yakalanan balığın balık pazarında satışı öncesi temizlenmesi sırasında vatandaşlar ilgi ile izledi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Balık pazarında balık temizleme bölümünde çalışan Mustafa Kara, "Bu büyüklükte zargana nadir olarak yakalanıyor. Okyanus balığı Zargana, Orkinoslarla birlikte görülüyor genelde. Bu kadar büyük balık, kaçak avcılık yapılmadığı sürece elde edilebilir. Gelen bu dev zargana balığını kilosu 60 TL'den satışa sunduk." diyerek farklı balık çeşitlerini satışa sunduklarını belirtti.

Balık ızgara satışı yapan Nuray Üstünel ise, "Kaçak avlanma bırakılırsa, zamanında ve mevsiminde avcılık yapılırsa tüm balıklar büyüyebilir. Balıkları da güzel güzel lezzetli şekilde yeriz" diye konuştu.

Tavşanlı balık pazarına balık satın almak için gelen vatandaşlar ise bu büyüklükte bir zargana balığı daha önce hiç görmediklerini belirterek, "Balık gerçekten çok büyük. Bu zamana kadar bu büyüklükte bir zargana balığı görmedik" dediler.

Tavşanlı'da dev Zargana balığı görenlerin ilgini çekiyor
Tavşanlı'da dev Zargana balığı görenlerin ilgini çekiyor
Tavşanlı'da dev Zargana balığı görenlerin ilgini çekiyor
Tavşanlı'da dev Zargana balığı görenlerin ilgini çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy
Magazin Nükhet Duru Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tavşanlı'da dev Zargana balığı görenlerin ilgini çekiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 20:27:36. #1.14#
title