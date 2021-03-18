Tavşanlı'da Çanakkale Şehitleri ve Deniz Zaferi etkinlikleri
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Tavşanlı'da Çanakkale Şehitleri ve Deniz Zaferi etkinlikleri

18.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:53
Tavşanlı'da Çanakkale Şehitleri ve Deniz Zaferi etkinlikleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıl dönümü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıl dönümü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Jandarma Astubay Çavuş Rukiye Koçer yaptı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından ilçede bulunan şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Törene protokolün yanı sıra çok sayıda Güneydoğu gazisi ve Kıbrıs gazileri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıl dönümü daha sonra Tavşanlı Kültür Sarayı'nda Fatih İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlediği Çanakkale programı ile devam etti. Daha sonra ise ikindi namazı öncesi Arifağa Camiinde şehitlerimizin ruhuna ithafen Mevlid-i Şerif okunması ile anma etkinlikleri devam edecek. Gün boyu düzenlenen törenlerde, pandemi nedeniyle maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da Çanakkale Şehitleri ve Deniz Zaferi etkinlikleri
Tavşanlı'da Çanakkale Şehitleri ve Deniz Zaferi etkinlikleri
Tavşanlı'da Çanakkale Şehitleri ve Deniz Zaferi etkinlikleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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