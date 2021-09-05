Tavşanlı'da balık satışları mangalda balık ikramı ile başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki balık pazarında balık sezonu mangal keyfi ile başladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki balık pazarında balık sezonu mangal keyfi ile başladı.

Tavşanlı balık pazarına sezonun açılması ile çeşit çeşit balık günlük olarak gelmeye başladı.

Balık Pazarı satıcılarından Niyazi Turgut, sezonu açtıklarını ve günlük olarak bol çeşit ile hizmet verdiklerini belirtti. Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nden gelen balık çeşitlerinin uskumru, levrek, çipura, somon, çinakop, hamsi ve sardalye olduğunu belirten pazardaki balık satıcıları hamsi ve istavritin az olduğunu, bu nedenle fiyatların bu çeşitlerde yüksek olduğunu belirtti.

Balık satıcısı Niyazi Turgut, "Sezon başı itibari ile hamsinin az olması nedeniyle şu an kilosu 30 - 35 TL'den, Sardalye 30 TL, Uskumrunun ise 25 -30 TL'den satışa sunuldu. Fakat sonraki günlerde fiyatların düşmesini bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı