Tavşanlı'da aynı anda iki yerde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi demiryolu hattı üzerinde ve Emet Karayolu üzerindeki sazlıklarda aynı saatlerde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi demiryolu hattı üzerinde ve Emet Karayolu üzerindeki sazlıklarda aynı saatlerde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Tavşanlı İlçesi Tepecik Beldesi ile Moymul Merası yakınlarında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Tepecik ve Tavşanlı Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti.

Her iki yangın da büyümeden kısa sürede söndürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA