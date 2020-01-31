Tavşanlı'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

31.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:10

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki gösterdi.



Tavşanlı'da Kardeşlik ve Yardım Platformu ile vatandaşlar, Tavşanlı Arifağa Camiinde kılınan cuma namazının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" adıyla açıkladığı sözde işgal planını protesto etti.



Tek yürek olan STK'lar ile vatandaşlar Arifağa Camii bahçesinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'i lanetledi.



Sivil Toplum Kuruluşları adına İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Talha Kılınç basın açıklamasını okudu.



Kılıç, "Tavşanlı Kardeşlik ve Yardım Platformu ile Tavşanlı Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları'nın, Filistin ve Kudüs'e yönelik ABD ile İsrail arasındaki anlaşmayı tel'in için Müslümanlar olarak tavrımızı koyma adına bugün burada toplandık. Sözlerime başlamadan önce Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'ndaki Yunanistan milletvekili Loannis Lagos'un "Türk Bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" şeklinde açıklama yaparak Türk bayrağını yırtmasını lanetliyoruz. Türk bayrağı yırtılmaz, baş üstünde taşınır, herkes haddini bilsin diyor, böyle hadsizleri şiddetle kınıyoruz. Kudüs müslümanlarındır" - KÜTAHYA

Kaynak: İHA