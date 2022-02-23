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Tavşanlı'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tavşanlı'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü yakalandı

FETÖ Terör Örgütü Soruşturmaları kapsamında Hatay'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yakalandı.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - FETÖ Terör Örgütü Soruşturmaları kapsamında Hatay'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay'da FETÖ/PDY Terör Örgütü Soruşturmaları kapsamında hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. isimli şahıs Tavşanlı İstasyon Caddesi üzerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs gerekli işlemlerin ardından Tavşanlı T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Tavşanlı, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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