Tavşanlı'da 9 dekarlık ceviz bahçesi destekleme kapsamına alındı
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Tavşanlı'da 9 dekarlık ceviz bahçesi destekleme kapsamına alındı

17.12.2020 11:06 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:11
Tavşanlı'da 9 dekarlık ceviz bahçesi destekleme kapsamına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kayı köyünde "Sertifikalı Tohum Fidan, Fide Desteklemesi" kapsamında 9 dekar alanda kurulan ceviz bahçesinin tesis destekleme kapsamına alındığı bildirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kayı köyünde "Sertifikalı Tohum Fidan, Fide Desteklemesi" kapsamında 9 dekar alanda kurulan ceviz bahçesinin tesis destekleme kapsamına alındığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2020 Yılı Üretim Sezonu Sertifikalı Tohum Fidan, Fide Desteklemesi Kapsamında Tavşanlı İlçemiz Kayı Köyü sınırları içerisinde yaklaşık 9 dekar alanda Tavşanlı İlçe Müdürlüğümüz danışmanlığında kurulan Çeviz Bahçesi tesisine ait gerekli kontroller yapılmış olup, tesis destekleme kapsamına alınmıştır" dedi. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da 9 dekarlık ceviz bahçesi destekleme kapsamına alındı
Tavşanlı'da 9 dekarlık ceviz bahçesi destekleme kapsamına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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