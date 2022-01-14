Tavşanlı'da 5 katlı binanın birinci katında yangın - Haberler
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Tavşanlı'da 5 katlı binanın birinci katında yangın

Tavşanlı'da 5 katlı binanın birinci katında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Ayça Sokakta, 5 katlı bir binanın birinci katında B. A. 'ya ait evde yangın çıktı. Komşuların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mutfak tüpünden çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışması sonrası evde maddi hasar oluştu.Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da 5 katlı binanın birinci katında yangın

Tavşanlı'da 5 katlı binanın birinci katında yangın

Tavşanlı'da 5 katlı binanın birinci katında yangın

Tavşanlı'da 5 katlı binanın birinci katında yangın

Tavşanlı'da 5 katlı binanın birinci katında yangın

Tavşanlı'da 5 katlı binanın birinci katında yangın

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