Tavşanlı'da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 409 adet tıbbi maske ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 409 adet tıbbi maske ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tespit edilen, tıbbi satış yetkisi bulunmayan 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramada 409 adet maske ele geçirilirken, iş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA