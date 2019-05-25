Tavşanlı'da 250 aileye gıda yardımı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri ulaştırıldı.

Tavşanlı ilçe Müftülüğü tarafından ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda yardımı yapıldı.

İlçe genelinde tespit edilen ve müftülüğe müracaat eden ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketlerinin dağıtımı yapıldı.

Tavşanlı İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Yusuf Şener, "Diyanet işleri Başkanlığımız bu sene Ramazan ve İnfak konusunu belirledi. Ramazan ayındaki ana tema bu yıl İnfak konusu oldu. Bizlerde farklılık olsun istedik ve erzak kutuları oluşturarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıralım dedik, personelimiz, din görevlisi ve Kur'an Kursu öğreticisi arkadaşlarımız güzel birer çalışma yaptılar. Din görevlisi personellerimizin büyük iştirakleri ve hayırsever Tavşanlı halkımızın teveccühü ile oluşan erzak kolileri bugün itibari ile, Din görevlisi personelimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine birebir ulaştırılmak üzere müftülüğümüzden yola çıktı. Bu gün itibari ile 200 den fazla paket ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Kampanyamız Ramazan Ayı boyunca hem nakdi, hem gıda, hem yetim giyindirme yardımları olarak devam edecek" dedi.

Yardımlar, koliler halinde müftülük personelleri tarafından muhtaç ailelere ulaştırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA