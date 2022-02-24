Tavşanlı'da 2 hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tavşanlı'da 2 hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tavşanlı'da 2 hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evden televizyon ve mutfak eşyası çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evden televizyon ve mutfak eşyası çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi'nde iki şüpheli şahsın gece yarısı bir evden çaldıkları malzemeleri taşıdığı esnadaki görüntüleri kameralara yansıdı.

Görüntülerden yola çıkan Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen E.E ve İ.D isimli şüpheli şahıslar yakalayarak gözaltına alındı.

Evin içerisinde bulunan 5 bin TL değerinde televizyon ve mutfak eşyası çalan şüpheliler suçlarını itiraf etti. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tavşanlı, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title