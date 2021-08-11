Tavşancıl Salih Gün Stadı Sporcu Kamp Merkezi'nde sona doğru

Spora ve sporcuya verdiği büyük hizmetler sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasına yeni modern spor tesisleri kazandırırken var olan tesisleri de donanım olarak kapasitesini arttırıyor.

Spora ve sporcuya verdiği büyük hizmetler sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasına yeni modern spor tesisleri kazandırırken var olan tesisleri de donanım olarak kapasitesini arttırıyor. Bu kapsamda Şubat ayında ihalesi yapılan Dilovası Tavşancıl Salih Gün Stadı Sporcu Kamp Merkezi projesinde sona doğru yaklaşılıyor. Büyük oranda tamamlanan kamp merkezi, tesiste konaklayacak sporcuların birçok ihtiyacına cevap verecek.

TEK KATLI OLARAK İNŞA EDİLDİ

Proje kapsamında saha kenarındaki müsait alana 815 metrekarelik tek katlı prefabrik bir yapı inşa edildi. Yapının içerisinde sporcular için iki kişilik 15 adet yatak odası, teknik ekip için 5 adet yatak odası ve 60 kişilik eğitim verilebilecek aynı zamanda içerisinde idari ofisler ve teknik hacimlerin bulunduğu yer inşa edildi.

ÇATISI DA TAMAMLANDI

Çalışma dahilinde Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, en son olarak yapının çatı işlerini tamamladı. Şubat ayından bu yana temel ve prefabrik yapı da yoğun çalışma gösterilen projede son olarak iç kısımdaki imalat ve montajların yapımı gerçekleştirilecek.

Kaynak: Habermetre