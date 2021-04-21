Tavşancıl'daki 67 tarihi yapı restore edilecek
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Tavşancıl'daki 67 tarihi yapı restore edilecek

Tavşancıl'daki 67 tarihi yapı restore edilecek
Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral - Haberler | Güncel

KOcaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan tarihi yapıların restorasyonu için Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Dilovası Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KOcaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan tarihi yapıların restorasyonu için Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Dilovası Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Tarihi Tavşancıl Evleri Yaşatma Projesi kapsamında Tavşancıl Meydanı'nda düzenlenen imza törenine İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Dilovası Kaymakamı Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Taşdelen, yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin kültürel varlık açısından çok zengin olduğunu vurgulayan Taşdelen, şöyle devam etti:

"İlimizde yaklaşık 1000 tescilli kültürel varlığımız var. Tavşancıl bölgesinde ise 70 sivil mimarlık örneği var. İki de camimiz bulunmaktadır. Bunlardan 10'u büyük onarımdan, 2'si ise basit onarımdan geçerek kazandırılmıştır. 67 adet sivil mimarlık örneğimizin projeleri hazırlanacak ve Tavşancıl'ı kültüre, tarihe kazandıracağız. Tavşancıl neden bir Cumalıkızık, Taraklı, Safranbolu olmasın? Onlardan bir eksiğimiz yok. Burayı bugünden sonra turizmimize kazandıracağız."

"Proje Tavşancıl'a yeniden hayat verecek"

İmzalanan protokolün hem Dilovası hem de Kocaeli için büyük önem taşıdığına işaret eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de protokolünü imzalayacakları projenin Tavşancıl'a yeniden hayat vereceğini kaydetti.

Şayir, Tarihi Tavşancıl Evleri Yaşatma Projesi'nin Dilovası'nı turizm konusunda uğrak yerlerden biri haline getireceğini belirterek, "21 tescilli, 46 tescilsiz binamızın restorasyonunu başlatarak ilk adımı atıyoruz, inşallah devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Taşdelen ve Şayir iş birliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral

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