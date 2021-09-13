Tavşancıl'a modern kamp merkezi - Haberler
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Tavşancıl'a modern kamp merkezi

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Tavşancıl'a modern kamp merkezi

Spora ve sporcuya büyük hizmetler sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasına yeni modern spor tesisleri kazandırırken var olan tesislerin de donanım ve kapasitesini arttırıyor.

Spora ve sporcuya büyük hizmetler sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasına yeni modern spor tesisleri kazandırırken var olan tesislerin de donanım ve kapasitesini arttırıyor. Bu kapsamda Dilovası Tavşancıl Salih Gün Stadı Sporcu Kamp Merkezi projesinde yapının kaba inşaatı tamamlanırken, ince işçilik çalışmalarına devam ediliyor. Kamp merkezi, tesiste konaklayacak sporcuların birçok ihtiyacına cevap verecek.

İNCE İŞÇİLİK DEBVAM EDİYOR

Çalışma dahilinde Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, prefabrik yapının inşasını tamamladı. İç kısımda odaların oluştuğu yapıda zeminde şap işleri tamamlanırken şu an seramik işlerine başlanacak. yapıda asma tavan imalatı yapılıyor.

TEK KATLI İNŞA EDİLDİ

Proje kapsamında saha kenarındaki müsait alana 815 metrekarelik tek katlı prefabrik bir yapı inşa edildi. Yapının içerisinde sporcular için iki kişilik 15 adet yatak odası, teknik ekip için 5 adet yatak odası ve 60 kişilik eğitim verilebilecek aynı zamanda içerisinde idari ofisler ve teknik hacimlerin bulunduğu yerler olacak.

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Haber: Tavşancıl'a modern kamp merkezi - Haberler
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