Tavşana tasma takıp refüjde otlattılar

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bi iş yerinde çalışanlar, tavşanlarını tasma takarak refüjde gezdirip otlattı. Refüjde gezip otla karnını doyuran tavşan, yeniden kafesine konuldu.

Manavgat Demokrasi Bulvarında bulunan, baharat satışının yapıldığı iş yeri, tavşanıyla dikkat çekiyor. 2 ay önce getirilen ve 3 aylık olduğu tahmin edilen tavşan, sahibi Abdullah Arıcan ve iş yeri çalışanları tarafından sık sık tasma takılarak Yapay Şelale önünde bulunan refüje çıkarılıp gezdirilerek refüjde bulunan otlarla karnının doyması sağlanıyor. İş yeri çalışanlarından Meral Tekeli tarafından refüjde gezdirildikten sonra yeniden iş yerine getirilen tavşan, içerisinde havuç ve marulun yanı sıra şifalı bitkiler bulunan kafesine geri bırakıldı. - ANTALYA