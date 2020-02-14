Tavşan türleri için avlak alanları belirlendi

14.02.2020 08:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:20

Tavşan türleri için avlak alanları en az bin hektar olarak planlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, avlak alanları tavşan türleri için en az bin hektar olacak.

Kaynak: AA