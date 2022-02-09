'Tavşan Tavşanoğlu' 17 Şubat'ta yeniden tiyatroseverlerle buluşacak!

ESENYURT, İSTANBUL (Bültenler) - İlçe tarihinde ilk kez düzenlenen Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali'nin ardından kültür ve sanat etkinliklerini sürdüren Esenyurt Belediyesi, Fransız Yazar Coline Serrau'nun kaleme aldığı ve Çetin İpekkaya'nın Türkçeye uyarladığı "Tavşan Tavşanoğlu" isimli oyunu, Esenyurtlularla buluşturdu. İlçede ilk kez Esenyurt Belediye Tiyatrosu tarafından Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, izleyicisinden tam not aldı. Şahine Hatipoğlu'nun yönetmenliğiyle sahnelenen oyuna CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan ile Halis Şimşek, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, belediye meclis üyeleri ve birçok vatandaş katıldı.

BEĞENİYLE KARŞILANAN OYUN YENİDEN SAHNELENECEK

Vatandaşların, yaşadığı ekonomik sorunları ve geçim sıkıntısını aşmanın yollarını ararken yaşadıkları olayları ironik bir dille anlatan "Tavşan Tavşanoğlu" tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Oyunu seyreden Esenyurtlu bir tiyatrosever: "Her şey çok içtendi ve vermek istedikleri mesajlar da çok güzeldi. Oyunu çok beğendim, hepsinin ellerine emeklerine sağlık" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen tiyatro oyunu, 17 Şubat 2022, saat 20.00'de Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde bir kez daha seyircisiyle buluşacak.

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