06.09.2019 14:39

Tavşan ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'da çocukların neşe kaynağı olan köpek ile tavşanın dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Zonguldak Alaplı İlçesi Çamlıbel Köyünde yaşayan Veis Öztürk, torununa aldığı tavşan zamanla çevredeki komşu çocukların da neşe kaynağı oldu. Çocukların 'Pamuk' adını verdiği tavşanın yakın arkadaşının köpek olması ise görenleri şaşırttı. Sokak Köpeği ile tavşanın sevimli halleri kameralara yansıdı. Alaplı İlçesine 3 kilometre uzaktaki Çamlıbel köyünde Veis Öztürk'e ait tavşan,köyün köpekleriyle birlikte geziyor. Evde tavşan beslediğini ifade eden Öztürk, "Torunlarıma bir tavşan alarak, eve getirdim. evdeki Köpekle arkadaş oldular ve tavşan köpeği emmeye başladı. Altı aydır beraber geziyorlar. Bizim köpekle tavşanın dostluğundan diğer köpekler de yanaşmaya başladı. Köy meydanında beraberce dolaşıp geziyorlar. Tavşan devamlı Köpeği takip ederken, Köpek Tavşanı anne şefkati gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA