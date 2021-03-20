Tavşan Adası'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı
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Tavşan Adası'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı

20.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:04
Tavşan Adası'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Haliç'teki Tavşan Adası'nda mahsur kalan köpeği Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Haliç'teki Tavşan Adası'nda mahsur kalan köpeği Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Eyüpsultan'daki Haliç'te bulunan Tavşan Adası'nda mahsur kalan bir köpek için vatandaşlardan gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Adaya nasıl ve ne zaman çıktığı, ne kadar süredir mahsur kaldığı bilinmeyen köpek kurtarıldıktan sonra veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen köpek daha sonra Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Hayvan Kliniği'ne götürülerek tedavi ve gözetim altına alındı.


Tavşan Adası'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Tavşan Adası'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Tavşan Adası'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Tavşan Adası'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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