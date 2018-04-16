Sivas'ta, Tavra Deresi'nin suyu, arıtma tesislerine taşınacak.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gelecekte olası bir su sıkıntısı yaşanmaması adına Tavra Deresi'nin suyu arıtma tesislerine taşınıyor.

Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü ile Sivas Belediyesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği taşıma işlemi sonrası, Tavra Deresi diye tabir edilen Meraküm Bölgesi'nin suyu önce artırma tesislerine, oradan da şehir şebekesine verilecek.

Geleceği ön görerek olası bir su sıkıntısını önlemek amacıyla gerçekleştirilen projenin maliyeti yaklaşık 40 milyon lira olacak. Projenin yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Paşabahçe Mesire Alanı içerisindeki boru hattında sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, yetkililerden bilgi alarak bazı konularda talimatlar verdi.