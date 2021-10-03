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TAVLA SEVERLER MARMARİS'TE BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sosyal sorumluluk projesi kapsamında koronavirüs salgınında gıda ve çeşitli destek sağlayan 9 şehirden 64 kişi tavla turnuvası için buluştu.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sosyal sorumluluk projesi kapsamında koronavirüs salgınında gıda ve çeşitli destek sağlayan 9 şehirden 64 kişi tavla turnuvası için buluştu.

Marmaris Tavla Derneği yönetimi, bir yıl önce koronavirüs salgınında ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara gıda ve çeşitli destekler için sorumluluk projesi başlattı. Türkiye'nin birçok şehrindeki tavla severler çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ve çevrelerindeki kişilere imkanları doğrultusunda destek sağladı. Dernek, destek sağlayan tavla severleri buluşturmak için turnuva düzenledi. İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Antalya ve Denizli'den gelen, aralarında avukat, doktor, esnaf, işadamı ile turizmcilerin bulunduğu 64 kişi pandemi sonrası ilk defa canlı tavla turnuvasına katıldı. Marmaris Tavla Derneği Başkanı Ayla Karmen Acun, Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır izole idik. Koronavirüs salgınındaki izole yaşantımızı, sosyal sorumluluk projeleri ile faydalı bir hale getirmeye çalıştık Turnuvalarımız online olarak yapılıyordu. Canlı tavlayı özlemiş ve dostlarımıza hasret kalmıştık. Türkiye'nin 9 şehrinden 64 arkadaşımız bugün canlı tavla turnuvası için bir araya geldi. Hobilerimizi canlı gerçekleştirmemizin mutluluğunu yaşıyoruz dedi.

TAVLA SEVERLER MARMARİS'TE BULUŞTU

TAVLA SEVERLER MARMARİS'TE BULUŞTU

TAVLA SEVERLER MARMARİS'TE BULUŞTU

TAVLA SEVERLER MARMARİS'TE BULUŞTU
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Haber: TAVLA SEVERLER MARMARİS'TE BULUŞTU - Haberler
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