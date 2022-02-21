"TAVI" operasyonuyla şifa buldu

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan 79 yaşındaki Fatih Dener, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun'un bir saatte gerçekleştirdiği kapalı kalp kapağı değişim yöntemi "TAVI" operasyonu ile sağlığına kavuştu.

Medipol Mega Üniversite Hastane'sinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, tıbbi sürece dair hastanın çabuk yorulma, nefes darlığı ve ödem şikayeti olduğunu, son dönemde mide ve bağırsak şikayetleri de olan hastanın aynı zamanda böbrek yetmezliği çektiğini bildirdi.

Boztosun, "Böbrek ve karaciğer değerleri oldukça yüksekti. Tetkikler neticesinde kalp kapağında ileri derecede darlık ve kalbinde büyüme tespit edilen hasta Fatih Dener'in kapak değişimi için yaşı ve durumu sebebiyle TAVI yapılmasına karar verdik. Hastamızın göğsü açılmadan, kalbi durdurulmadan, bacak damarı tıkalı olduğu için koltuk altından girilerek kateter aracılığıyla aort kapak değişimi yapıldı." ifadelerini kullandı.

"TAVI" işlemini "kateterler kullanarak aort kalp kapağı yerleştirmesi" olarak ifade eden Boztosun, şunları kaydetti:

"Bir saat süren bir operasyon. TAVI, önce kalp kapağındaki daralma derecesine bakılarak yapılır. TAVI'da herhangi bir dikiş yok. Kasık yerine bu hastaya özel durumu dolayısıyla koltuk altından anjiyo yöntemiyle biyolojik kapak kullanarak yapılıyor. Bu açık cerrahi olsa en az 1 hafta, 10 gün sürüyor. Hem kalp damar hem kalp kapak sorunu çözüldü. Günlük ihtiyaçlarını tek başına görebilecek duruma gelen hastamız şu an çok iyi."

Boztosun, hastanın şikayetlerini dinlerken kontrollerini ertelediğini öğrendiklerini aktararak, "Erken teşhisin ve tedavinin önemini sürekli olarak vurguluyoruz. Kalp kontrollerinizi hiçbir şikayetiniz olmasa bile ertelemeyin. Her yıl muhakkak kalp chek-up'ı yaptırın. Erken teşhis hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

"Ömrümün geri kalanında her anın kıymetini bilerek yaşayacağım"

Fatih Dener de hayat kalitesinin oldukça düştüğünü ve nefes almakta zorluk çektiğini, bacaklarının şiştiğini, çabuk yorulduğunu, nefesinin daraldığını, aynı zamanda düz yatmakta zorlandığını ve düzgün uyuyamadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Meğer bunlar kalp yetmezliğinin belirtileriymiş. Tedavimi yaklaşık 2 yıl erteleyince beni acil hastaneye getirdiler. Birçok hastaneye gittim. Kalbimi tedavi ettirmek için hekim ve hastane arayışına girdim. Medipol Mega'yı ve Bilal hocamızı tavsiye ettiler. TAVI operasyonunu uygun buldu. Operasyon öncesi hazırlık aşamalarını geçtikten sonra bir saat içinde işlem bitti. Şimdiye kadar oturarak uyumak zorunda kalıyordum. Düz bir şekilde yattığında nefes darlığı ve hırıltım oluyordu."

Dener, sağlığı kaybetmeden korumanın önemine dikkati çeken Dener, "TAVI'dan sonra ilk gün yoğun bakımda kaldım. Orada bile iyileşme belliydi. Çünkü artık sorunsuz bir şekilde düz yatabiliyordum. Çok şükür, artık nefesim daralmıyor. Eskiden 10 adım attıktan sonra mutlaka dinlenme ihtiyacı hissederdim. Şimdi öyle bir durum kalmadı. Bundan sonra ömrümün geri kalanında her anın kıymetini bilerek yaşayacağım." ifadelerini kullandı.