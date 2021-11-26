Tavern Master sistem gereksinimleri 2021! Tavern Master sistem gereksinimleri neler?
Geçtiğimiz günlerde çıkış yapan Tavern Master oyunu oldukça popüler bir hale geldi. Twitch yayınlarında sıklıkça karşımıza çıkan Tavern Master'ın sistem gereksinimleri neler? Tavern Master kaç gb? Detaylar haberimizde…
Tavern Master, kendi sıcak atmosferli tavernanızın inşası, korunması ve işletilmesinden sorumlu olduğunuz ortaçağ tavernası yönetim oyunudur.
Masalar ve banklar satın alın, fıçıları içeceklerle doldurun, personel tutun ve ardından ilk müşterilerinize hizmet vermeye hazırsınız. Çalışanlarınız mutluysa, konuklarınız için yeterli içecek ve koltuk varsa çok geçmeden işinizi bir çok farklı yöntemle büyütebilirsiniz. Peki Tavern Master'ın Sistem Gereksinimleri neler? İşte merak edilen sorunun cevabı…
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- İşletim Sistemi: Windows® XP (32-64 bits)/Windows Vista®(32-64 bits)/Windows 7® (32-64 bits)
- İşlemci: Intel Core® 2 Duo 1.8 GHZ ya da AMD Athlon X2 64 2.4GHZ
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: 256 MB DirectX® 9.0–compliant card with Shader Model 3.0
Tavern Master'ı oynayabilmeniz için çok ufak bir depolama alanı gerekmektedir, depolamanızda 2 GB boş alan olması yeterlidir.
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