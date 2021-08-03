Tavas yangın! Tavas'ta yangın mı çıktı? Tavas nerede, haritadaki yeri neresi? Tavas yangınları söndürüldü mü?
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Tavas yangın! Tavas'ta yangın mı çıktı? Tavas nerede, haritadaki yeri neresi? Tavas yangınları söndürüldü mü?

Tavas yangın! Tavas'ta yangın mı çıktı? Tavas nerede, haritadaki yeri neresi? Tavas yangınları söndürüldü mü?
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Denizli Tavas'ta yangın mı var? Tavas yangını söndürüldü mü? Gelen son dakika haberine göre Denizli'nin Tavas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.Peki, Tavas'da yangın mı çıktı? Tavas nerede, haritadaki yeri neresi? Tavas yangınları söndürüldü mü?

Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 132 yangından 125'i kontrol altına alındı. Merak edilen yangın haberlerinden birisi de Denizli Tavas bölgesi oldu. Peki, Tavas'da yangın mı çıktı? Tavas yangını söndürüldü mü? Tavas nerede, hangi ile bağlı? Haritadaki yeri nedir?

TAVAS NEREDE?

Tavas, Denizli ilinin bir ilçesidir. Tavas ilçesi adını 40 km yakınında bulunan Kale ilçesinin eski adı olarak bilinen Davaz adından alımıştır. Kale ilçesinin antik çağda ismi "Tabea"'dır. Aslında Tavas ismi Tabea'dan bir dönüşümdür. Yıllar sonra değişime uğramış ve Tavas adını almıştır. Tavas'ın eski adı Yarengümedir.

Haritadaki yeri:

Tavas yangın! Tavas'ta yangın mı çıktı? Tavas nerede, haritadaki yeri neresi? Tavas yangınları söndürüldü mü?

TAVAS YANGIN MI ÇIKTI?

Denizli'nin Tavas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Tavas ilçesi Çakıroluk Mevkii'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi bölgeye sevk edildi. Ormanlık alandan yükselen duman kent merkezinden görülürken, ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

DENİZLİ TAVAS YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Pınarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Tavas yangın! Tavas'ta yangın mı çıktı? Tavas nerede, haritadaki yeri neresi? Tavas yangınları söndürüldü mü? - Haberler
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