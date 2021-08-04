Son dakika haberleri! TAVAS'TAKİ YANGIN AZERBAYCANLI İTFAİYECİLERİN DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
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Son dakika haberleri! TAVAS'TAKİ YANGIN AZERBAYCANLI İTFAİYECİLERİN DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: DENİZLİ'nin Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan yangın, Azerbaycan'dan gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle 6 saat sonra kısmen kontrol altına alınarak, sabaha karşı tamamen söndürüldü.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan yangın, Azerbaycan'dan gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle 6 saat sonra kısmen kontrol altına alınarak, sabaha karşı tamamen söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürürken, yaklaşık 150 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 16.30 sıralarında, orman yangını çıktı. Yangın, gece boyu arazözlere yapılan müdahale ile 6 saat sonra kısmen kontrol altına alındı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 35 arazöz, 250 orman işçisi, 10 iş makinesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile karadan müdahale edildi. Havadan ise 2 helikopter, çalışmalara katıldı. Öte yandan, yangına Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 53 arazözle, 250 kişilik itfaiye ekibi de destek verdi.

Mahalle sakinleriyle birlikte kent merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda vatandaş söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgeye akın eden vatandaşlar, kazma ve küreklerle alevlerin yayılmaması için çabaladı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ise yangın bölgesine su başta olmak üzere temel gıda malzemesi gönderdi. Özel şirketlere ait beton mikserleri de yangına su taşıdı. Yangın, sabaha karşı tamamen söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Pınarlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaklaşık 150 hektarlık alan zarar gördü.

'TÜRKİYE'NİN EN ÇETİN GÜNLERİNDE YANINDAYIZ'

Azerbaycan'dan gelerek yangında görev alan Nasip Memmedov, Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Buraya gelmekten gurur duyduk. Biz 'Bir millet iki devletiz' buraya gelmemiz, tarihi kardeşliğimizin, gücümüzün, beraber olmamızın ispatıdır. Çok güzel karşılandık. Yangınlarda kısa sürede söner. Biz de Türk kardeşlerimizle birlikte alevlere müdahale ettik. Bu gurur verici bir şey, tarihi bir olaydır. Yıllarca böyle bir şey olmadı. Nasıl Azerbaycan da yaşanan Karabağ muharebesinde, sizler bizim yanımızda oldunuz. Şimdi biz de Türkiye'nin en zor gününde yanındayız. Her zaman böyle olacak. Kardeşliğimiz ebedidir. Burada işimiz bitti. Şimdi yangın nerede varsa oraya gideceğiz ve söndüreceğiz. Bu bizim vazifemizdir. Günlük 1 ya da 2 saat uyuduk" dedi.

Pınarlık Mahallesi sakinlerinden Musa Kocael ise, "Yangın başladığında devletimizin tüm kurumları burada oldu. Hepsi alevleri söndürmek için canla başla mücadele etti. Vatandaşlar da buraya gelerek destek verdi. Burada adeta bir seferberlik örneği gösterildi. Bizi en çok gururlandıran ise Azerbaycanlı kardeşlerimizin de buraya gelmesi oldu. Onlar da alevlere canla başla mücadele ederek söndürdü" diye konuştu.

Son dakika haberleri! TAVAS'TAKİ YANGIN AZERBAYCANLI İTFAİYECİLERİN DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri! TAVAS'TAKİ YANGIN AZERBAYCANLI İTFAİYECİLERİN DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri! TAVAS'TAKİ YANGIN AZERBAYCANLI İTFAİYECİLERİN DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri! TAVAS'TAKİ YANGIN AZERBAYCANLI İTFAİYECİLERİN DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri! TAVAS'TAKİ YANGIN AZERBAYCANLI İTFAİYECİLERİN DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri! TAVAS'TAKİ YANGIN AZERBAYCANLI İTFAİYECİLERİN DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri! TAVAS'TAKİ YANGIN AZERBAYCANLI İTFAİYECİLERİN DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri! TAVAS'TAKİ YANGIN AZERBAYCANLI İTFAİYECİLERİN DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri! TAVAS'TAKİ YANGIN AZERBAYCANLI İTFAİYECİLERİN DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri! TAVAS'TAKİ YANGIN AZERBAYCANLI İTFAİYECİLERİN DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri! TAVAS'TAKİ YANGIN AZERBAYCANLI İTFAİYECİLERİN DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri! TAVAS'TAKİ YANGIN AZERBAYCANLI İTFAİYECİLERİN DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri! TAVAS'TAKİ YANGIN AZERBAYCANLI İTFAİYECİLERİN DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri! TAVAS'TAKİ YANGIN AZERBAYCANLI İTFAİYECİLERİN DESTEĞİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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