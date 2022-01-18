Tavas'ta taşımalı eğitime kar engeli

Denizli'nin Tavas ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, taşımalı eğitim verilen okullarda 19 Ocak Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.