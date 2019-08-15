Tavas'ta sağanak yağış sele neden oldu

Tavas'ta sağanak yağış sele neden oldu

Denizli'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

15.08.2019 18:46
Tavas'ta sağanak yağış sele neden oldu

Denizli'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Vatandaşlar sel sularının iş yerlerine girmemesi için çabalarken araçlar yolda ilerlemekte zorlandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış kısa sürede sele neden olurken, göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı, esnaf iş yerini korumak için yoğun çaba gösterdi. Dışarıda vatandaşlar da otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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