Tavas'ta protokolün katılımıyla denetim gerçekleşti
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Tavas'ta protokolün katılımıyla denetim gerçekleşti

Denizli'nin Tavas ilçesinde kaymakamlık, emniyet ve kurum müdürleri korona virüs salgınına karşı denetimlerde bulundu.

Tavas'ta protokolün katılımıyla denetim gerçekleşti
12.08.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:36

Denizli'nin Tavas ilçesinde kaymakamlık, emniyet ve kurum müdürleri korona virüs salgınına karşı denetimlerde bulundu.

İçişleri Bakanlığının talimatları kapsamında yurt genelinde yüksek yoğunlukta denetimlere devam ediliyor. Tavas ilçe Kaymakamı Recep Öztürk ve İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, ve diğer kurum müdür ve personellerinin katılımıyla yüksek yoğunlukta denetim gerçekleşti. Berber, restoran ve gıda malzemelerinin satışını gerçekleştiren işletmeler başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm noktalar tek tek denetlendi. Vatandaşlar ise sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Tedbirler kapsamında hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi kuralları ihlal eden kişi ve işletmeler hakkında işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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