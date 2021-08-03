Tavas'ta orman yangını
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Tavas'ta orman yangını

Tavas'ta orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Tavas ilçesi Çakıroluk Mevkii'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi bölgeye sevk edildi. Ormanlık alandan yükselen duman kent merkezinden görülürken, ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.


Tavas'ta orman yangını
Tavas'ta orman yangını
Tavas'ta orman yangını
Tavas'ta orman yangını
Tavas'ta orman yangını
Tavas'ta orman yangını
Tavas'ta orman yangını
Tavas'ta orman yangını
Tavas'ta orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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