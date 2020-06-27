Tavas'ta Milli Mücadele kahramanları unutulmadı
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Tavas'ta Milli Mücadele kahramanları unutulmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele'nin kahramanları anısına "Tavas ve Yöresi Milli Mücadele Programı" adlı bir etkinlik düzenledi.

Tavas'ta Milli Mücadele kahramanları unutulmadı
27.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:04

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele'nin kahramanları anısına "Tavas ve Yöresi Milli Mücadele Programı" adlı bir etkinlik düzenledi. Korona virüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan programda Tavas ve yöresinde Milli Mücadele döneminde yaşanılanlar anlatıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele'nin100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında "Tavas ve Yöresi Milli Mücadele Programı" adlı program gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan program Tavas Bağlar Mesireliği Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın kahramanlık marş ve türkülerinin seslendirdiği konser ile başlayan program, Milli Mücadele döneminde kullanılan silah ve gereçlerin yer aldığı sergi ile devam etti. Programın moderatörlüğünü yapan Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman İnan, Tavas ve yöresinde Milli Mücadele döneminde yaşanılanları anlattı. Prof. İnan, "Yoksulluk, merhamet, kadirşinaslık, paylaşmayı Milli Mücadele döneminde yaşayan büyüklerimizden öğrendik. Tavas'ta yaşayan herkesin ayrı ayrı o döneme ait büyüklerinden öğrendiği anılar var" dedi.

"Tavas, en fazla cepheye asker gönderen ilçedir"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı konuşmasında, Milli Mücadele döneminde Denizli ve Tavas İlçesi'nde neler yapıldığını anlattı. Milli Mücadele'nin hem Denizli hem de Türk tarihi açısından önemli isimlerinden Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin teşkilatlanma çalışmalarını anlatan Otaklı, "15 Mayıs 1919 gecesi saat 02.00'de Anadolu'nun dört bir yanına telgraf gönderiliyor. Sabahın ilk saatlerinde Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde Denizli'de miting yapılır. Bu hazırlıklı, çok güçlü bir mitingdir. 16 Mayıs'ta Cennetzade Tahir Efendi olmak üzere dönemin kaymakamı, belediye başkanı çok ateşli konuşmalar yaparak Tavas'ta mitingi gerçekleştirmiştir. Tavas, en fazla cepheye asker gönderen ilçedir. 449 gönüllü müfreze toplanmıştır. Cepheye çok ciddi nakdi yardımlar gönderilmiştir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 2008 yılından bu yana Denizli ve yöresi ile ilgili 175 eser yayımladık. Şu anda basıma hazırlanan 27 eser daha var. Denizlimizin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Manşet

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