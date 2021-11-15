Tavas MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü İlk Hasadını Yaptı

Ayva hasadına, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Abdullah AKDOĞAN, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Levent KIRCA ile birlikte bölüm öğretim elamanları Öğr. Gör. Dr. Fikret SARI, Öğr. Gör. Dr. Naime Nur BOZBEYOĞLU KART, Öğr. Gör. Çağrı ÇAĞIRGAN, Öğr. Gör. Rüveyda BAĞBOZAN ve Organik Tarım Programı ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri katıldı.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü'nün geçmiş dönem öğrencileri ile birlikte 2019 yılında dikimi yapılan, hastalık ve zararlılarla mücadelesi, gübrelenmesi, budanması gibi kültürel uygulamaları gerçekleştirilen ayva ağaçlarının ilk hasadını yapan bölümün 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı öğrencileri, ayva hasadından keyif aldıklarını ve mesleki gelişimleri için de oldukça faydalı olduğunu belirttiler.

İlk Hasadı Yapılan Ayvalar, Sosyal Sorumluluk Projesi ile İlçedeki Eğitim ve Kamu Kurumlarına Dağıtıldı

Tavas Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Uygulama ve Araştırma Alanı'nda yetiştirilen ve hasat edilen, kışın haber cisi ve sofraların vazgeçilmezi bol lifli, vitamin ve mineral kaynağı, insan sağlığı için birçok faydası bulunan ayvalar, okul yetkilileri ve akademisyenler tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında minik öğrencilere ve kamu çalışanlarına hediye edildi.

Beslenme açısından diyette önemli bir yeri olan ayvanın ilçede bulunan anaokulu ve anasınıflarında eğitim gören çocukların beslenmesinde yer alması amacıyla Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiler. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, daha önce bölüm öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından hasadı yapılan ayvalar, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Levent KIRCA ile birlikte bölüm öğretim elamanlarından Öğr. Gör. Çağrı ÇAĞIRGAN, Öğr. Gör. Rüveyda BAĞBOZAN ve Organik Tarım Programı ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencilerinin yanı sıra Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Aykut GÜNLÜ tarafından ilçede yer alan Mehmet Poran Anaokulu, Gazi İlkokulu, Hakimiyet İlkokulu, Mehmet Özen İlkokulu, Kızılcabölük Hacı İbrahim Aydın Anaokulu, Karahisar Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anaokulu, T. C. Tavas Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tavas Özel Engelli Bakım Merkezi'ne dağıtıldı.

Adı geçen okullardaki okul öncesi öğrencilerinin yüzündeki mutluluk, bölüm öğrencilerinin hasat yorgunluğunu almaya yetti.

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