Tavas kavununda hasat başladı

Denizli'nin Tavas ilçesinde yetiştirilen, farklı tadı ve aromasıyla bir kez tadanların vazgeçemediği Tavas Kavununun hasadı başladı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yetiştirilen, farklı tadı ve aromasıyla bir kez tadanların vazgeçemediği Tavas Kavununun hasadı başladı. Yüksek verimiyle de üreticisini yüzünü güldüren Tavas kavunu coğrafi işaret almaya hazırlanıyor. Haber: Denizli İl Enformasyon

Tavas'ın Ebecik, Sofular, Altınova ve Çalıköy Mahallerinde yaklaşık 10 bin dekar alanda alanda yıllardır üretilmekte olan kavun 10-12 yıldır tanınır hale geldi. İl içi tüketiminin yanı sıra Aydın, Muğla, İzmir, Antalya, Bursa gibi İllerden alıcı buluyor.

Mayıs ayında dikimi yapılan Kırkağaç 637 çeşidi kavun, susuz olarak ve tohumdan üretiliyor. Tavas kavununu diğer kavunlardan ayıran en önemli husus, bölge toprağının verdiği lezzet ve susuz olarak üretilmes. Ağustos ayı ortalarında hasat edilen kavunun yüksek verimi üreticisini memnun ediyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tavas İlçe Müdürlüğü kavunların, üretim sezonu boyunca hastalık ve zararlılar yönünden takibini yapıyor, gerektiği zamanlarda üreticileri SMS yoluyla uyarıyor.

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Kaynak: Habermetre