Tavas kavununda hasat başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tavas kavununda hasat başladı

Tavas kavununda hasat başladı
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Denizli'nin Tavas ilçesinde yetiştirilen, farklı tadı ve aromasıyla bir kez tadanların vazgeçemediği Tavas Kavununun hasadı başladı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yetiştirilen, farklı tadı ve aromasıyla bir kez tadanların vazgeçemediği Tavas Kavununun hasadı başladı. Yüksek verimiyle de üreticisini yüzünü güldüren Tavas kavunu coğrafi işaret almaya hazırlanıyor. Haber: Denizli İl Enformasyon

Tavas'ın Ebecik, Sofular, Altınova ve Çalıköy Mahallerinde yaklaşık 10 bin dekar alanda alanda yıllardır üretilmekte olan kavun 10-12 yıldır tanınır hale geldi. İl içi tüketiminin yanı sıra Aydın, Muğla, İzmir, Antalya, Bursa gibi İllerden alıcı buluyor.

Mayıs ayında dikimi yapılan Kırkağaç 637 çeşidi kavun, susuz olarak ve tohumdan üretiliyor. Tavas kavununu diğer kavunlardan ayıran en önemli husus, bölge toprağının verdiği lezzet ve susuz olarak üretilmes. Ağustos ayı ortalarında hasat edilen kavunun yüksek verimi üreticisini memnun ediyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tavas İlçe Müdürlüğü kavunların, üretim sezonu boyunca hastalık ve zararlılar yönünden takibini yapıyor, gerektiği zamanlarda üreticileri SMS yoluyla uyarıyor.

tavas kavun ebecik sofular denizli

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Eyüboğlu Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Eda Erdem Caner Erkin Metin Oktay Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tavas kavununda hasat başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 13:32:08. #1.14#

title