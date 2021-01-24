Tavanına ve kapı eşiğine çıktıkları araçla, dans ederek ilerlediler
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Tavanına ve kapı eşiğine çıktıkları araçla, dans ederek ilerlediler

24.01.2021 14:10 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:14
Tavanına ve kapı eşiğine çıktıkları araçla, dans ederek ilerlediler

ANTALYA'da yüksek sesle müzik açtıkları seyir halindeki aracın tavanına çıkıp, kapı eşiğine basarak ilerleyen üç gencin tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANTALYA'da yüksek sesle müzik açtıkları seyir halindeki aracın tavanına çıkıp, kapı eşiğine basarak ilerleyen üç gencin tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde 3 gencin seyir halindeki araçta sergiledikleri tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde gençlerden birinin tavanına çıktığı, diğerinin de tavana oturduğu, şoförün ise kapının eşiğine bastığı ve bu şekilde yüksek sesli müzik eşliğinde ilerlemeleri yer aldı. Yavaş bir hızda giden araçta sürücünün direksiyonu tutmaya çalıştığı anları görüntüleyen arkadaşının gülerek, "Gençler hızlı ya. Meşhur oldunuz el sallayın" sözleri dikkat çekti. Bu şekilde bir süre ilerleyen gençlerin daha sonra durdurdukları araca normal şekilde bindikleri görüldü.


Tavanına ve kapı eşiğine çıktıkları araçla, dans ederek ilerlediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür ÖZTÜRK

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