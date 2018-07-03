Tavan Lambasının İçinden Tabanca Ele Geçti

Samsun'da bir araçta arama yapan polis tavan lambası içine gizlenmiş tabanca ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara-Samsun karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yaptıkları aramada aracın öndeki tavan aydınlatma lambası içindeki boşluğuna gizlenmiş vaziyette 1 adet 7.65 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca buldu. Olayla ilgili araçta bulunan Uğur C. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN