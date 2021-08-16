Tavaklı köyünde orman yangını yeniden başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tavaklı köyünde orman yangını yeniden başladı

Tavaklı köyünde orman yangını yeniden başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde dün çıkan orman yangını gece saatlerinde yeniden başladı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde dün çıkan orman yangını gece saatlerinde yeniden başladı. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde söndürülen orman yangını yeniden başladı. Dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Geyikli ve Ezine Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

Bir gün içerisinde 3, 10 gün içerisinde ise 8'nci kez çıkan orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına köylüler de destek veriyor. - ÇANAKKALE

Tavaklı köyünde orman yangını yeniden başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı
Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı
Düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı
Düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada
Son dakika haberleri: Yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy
Spor Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Alex Teixeira Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tavaklı köyünde orman yangını yeniden başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 01:31:31. #1.15#

title