Tavaklı 10'uncu kez yanıyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede 1 ay içerisinde 10'uncu kez orman yangını çıktı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 1 ay içerisinde 10'uncu kez orman yangını çıktı. Alemşah ile Tavaklı köyü arasındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve Geyikli ile Ezine belediyelerine ait itfaiye araçları yangına müdahale ediyor.

(Erol Güngördü/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı