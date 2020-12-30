Tavak'ta gölet temizlik çalışmaları devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Selendi ilçesine bağlı Tavak Mahallesi'nde bulunan tarımsal sulama göletinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla üreticilerin faydasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve hayvancılığın gelişimi için her zaman üreticinin yanında olduğunu gösteren Manisa Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Selendi ilçesi Tavak Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bölgede bulunan tarımsal sulama göletinde çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Sorumlusu Sakin Gürbüz ile birlikte tarımsal sulama göletinde yapılan çalışmaları birlikte inceledi. Kırsal kalkınmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında Mahalle Muhtarı Hüseyin Gökmen ile görüş alışverişinde bulunan Daire Başkanı Yılmaz Usta, üreticilere yönelik çalışmaların planlanan program dahilinde ve mevsimsel yağışların müsaade ettiği sürece, Manisa Büyükşehir Belediyesinin imkanları kapsamında devam edeceğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı