"Tavaf" sergisi 12 Ekim'de açılacak

10.10.2019 16:28

Ertuğrul Berberoğlu'nun "Tavaf" isimli resim ve heykel sergisi, 12 Ekim'de açılacak.

Berberoğlu'nun rölyef, heykel ve farklı boyutlarda onlarca eserinden oluşan sergi, Kelimat Sanat Evi'nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçının pek çok farklı malzeme kullanarak oluşturduğu yapıtlar, üç katta ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Hac ve umrenin şartlarından olan tavafı merkezine alan sergi, 12 Kasım'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA