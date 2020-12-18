Tavada unutulan yağ apartmanı yakıyordu
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Tavada unutulan yağ apartmanı yakıyordu

18.12.2020 16:38 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:42
Tavada unutulan yağ apartmanı yakıyordu

Muğla'nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Kürkçü Sokakta bulunan Emiroğlu Apartmanının 4. katında ocakta unutulan yağın yanması sonucu apartman duman altında kaldı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Kürkçü Sokakta bulunan Emiroğlu Apartmanının 4. katında ocakta unutulan yağın yanması sonucu apartman duman altında kaldı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ve polis ekipleri de tedbir amaçlı bölgeyle giderken daireden çıkan dumanlar kısa süre paniğe neden oldu. - MUĞLA

Tavada unutulan yağ apartmanı yakıyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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