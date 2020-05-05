Tava yemekleri Ramazan'da da ilgi görüyor
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Tava yemekleri Ramazan'da da ilgi görüyor

Tava yemekleri Ramazan'da da ilgi görüyor
05.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:42

Tava yemekleri Ramazan'da da ilgi görüyor Korona virüsün gölgesinde geçen Ramazan ayında yörelere has özel lezzetler, lokanta ve restoranların kapalı olması nedeniyle sipariş üzeri evlere götürülüyor.

Tava yemekleri Ramazan'da da ilgi görüyor

MALATYA - Korona virüsün gölgesinde geçen Ramazan ayında yörelere has özel lezzetler, lokanta ve restoranların kapalı olması nedeniyle sipariş üzeri evlere götürülüyor. Malatya'da ayrı bir damak tadı olan tava yemekleri de bu yıl korona virüs gölgesinde talep edilen yemeklerin de başında geliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını birçok ülkede kabus olmaya devam ediyor. Türkiye'de de korona virüs gölgesinde başlayan Ramazan ayını bu yıl vatandaşlar evlerinde geçiriyor. Lokanta ve restoranların kapalı olması nedeniyle, özellikle yöresel damak lezzetleri paket servis olarak evlere götürülüyor. Malatya'da da damak tadının vazgeçilmezleri arasında yer alan tava yemekleri, bu Ramazan'da da iftar sofralarında yerini alıyor. Vatandaşlar, bir gün öncesinde tavacılardan sipariş verirken, hazırlanan yemekler hijyenik ortamda hazırlanarak evlere teslim ediliyor. Tavacılar, Malatya'da tava yemekleri olarak patlıcan tava, kağıt kebabı, domatesli kebap ve kaburga dolması gibi yemeklerin daha çok ilgi gördüğünü söylüyor. Diğer yıllara nazaran bu yıl işlerinde bir düşüş de olduğunu söyleyen tavacılar, kişi başı 20 TL'ye hazırlanan yemekleri ise en az 7 kişilik olması şartı ile siparişle hazırladıklarını belirtiyorlar.

Tava yemekleri Ramazan'da da ilgi görüyor

Kaynak: İHA

Manşet

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