Tava ciğerinin sevilen garnitürü Karaağaç acı biberinde hasat başladı

Edirne mutfağının ünlü lezzeti tava ciğerinin garnitürü Karaağaç acı biberinin hasadına başlandı.

Edirne mutfağının ünlü lezzeti tava ciğerinin garnitürü Karaağaç acı biberinin hasadına başlandı.

Nisan ayında ekimi yapılan biber fideleri, 3 aylık gelişim süreciyle birlikte kızardıktan sonra 40 dereceyi bulan sıcaklığın altında toplanıyor.

Kentin Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi'nde yaklaşık 100 dekarda ekimi yapılan acı biberin hasadı için tarım işçileri hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kentteki ciğerciler de hem biberleri satın almak hem de moral vermek için müzik ekibiyle birlikte işçileri ziyaret edip, mesailerine ortak oluyor. İşçiler, 9/8'lik ritimler eşliğinde çalışarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "dünyanın en tatlı acısı" olarak nitelendirdikleri Karaağaç acı biberinde hasadın renkli başladığını söyledi.

İşçileri ziyaret ederek ikramda bulunduklarını belirten Dinar, "Meşakkatli bir yolculuk. Önce burada toplanıyor ardından dizilecek, kurutulacak ondan sonra tavaya geçecek. Ama tavaya gelene kadar ki sürede bir buçuk aylık bir zamanımız var." dedi.

Karaağaç acı biberinin Edirne'ye özgü olduğunu dile getiren Dinar, şöyle devam etti:

"Karaağaç biberinin dünyada bir eşi yok. Sadece Tunca, Meriç ve Arda nehirlerinin sulamış olduğu biberlerden bahsediyoruz. Tohumu özel, ekilişi özel. Her şeyiyle özel ve dünyada eşi benzeri olmayan tek biber. Biz bu biberi kuruttuktan sonra ihtiyacımız olduğu kadarının sapını koparıp tavanın içerisine atıyoruz. 10 saniye bekletiyoruz ve dünyanın en tatlı acısı çıkıyor içerisinden. Bu biberin bir eşi daha dünyada yok. Bu yüzden 'dünyanın en tatlı acısı Edirne'de' diyoruz."

Karaağaç biberi üreticisi Tunahan Ule ise zorlu biber hasadının başladığını belirtti.

20 kişilik bir ekiple hasat yaptıklarını anlatan Ule, "25 Nisan'da ekim yaptığımız patentli ve tescilli biberimizi hasat ediyoruz. Bu sene 45 derecelerde çok sulama yaptık ve bebekler gibi biberlerimize baktık. Şimdi acı hasadı tatlıya çeviriyoruz." diye konuştu.

İşçilerden Serpil Örs de tarlada sabah başlayan mesailerinin akşamüstüne kadar sürdüğünü ifade etti.

Örs, her yıl biber hasadına katılarak aile ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar