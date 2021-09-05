Tava ciğerinin garnitürü Karaağaç acı biberinin kurutma süreci başladı

Edirne mutfağının ünlü lezzeti tava ciğerinin garnitürü Karaağaç acı biberinin kurutma süreci başladı.

Edirne mutfağının ünlü lezzeti tava ciğerinin garnitürü Karaağaç acı biberinin kurutma süreci başladı.

Nisan ayında ekimi yapılan biber fideleri, 3 aylık gelişim sürecinin ardından toplanarak iplere dizildi.

Dizilen biberler, yetiştiricilerin evlerinin bahçesinde hazırladıkları üstü kapalı alanlarda kurutuluyor.

Güneş görmeden kurutulmasına özen gösterilen biberler, kentteki ciğerciler tarafından satın alınarak tava ciğerinin yanında garnitür olarak servis ediliyor. Kurutulmuş biberin kilosu bu yıl 150 liradan alıcı buluyor.

Karaağaç biberi üreticisi Tunahan Ule, AA muhabirine Yunanistan sınırındaki tarlalarında özenle yetiştirdikleri biberlerini hasat ederek kurutmak için ipe dizdirdiklerini söyledi.

"Kara acı" olarak da bilinen Karaağaç biberinin patentli ve tescilli bir ürün olduğunu belirten Ule, "Bizim biberimizin en büyük özelliği gölgede kuruması. Bir ton yaş biberden 70-75 kilo kuru biber elde ediyoruz. Kuruması 60 gün sürüyor. Biberimiz kururken güneş ve yağmura maruz kalmaması gerekiyor. Biberimizi kuruma işlemi tamamlandıktan sonra ciğercilere satıyoruz. Tava ciğerin yol arkadaşı olarak ciğerciler garnitür olarak veriyorlar." diye konuştu.

Ule, kuruyan biberlerin yerini hasat ettikleri yeni yaş biberlerin alacağını, bu yıl 40 ton yaş biber kurutacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı