Tava Ciğer Ustalarından Belediye Başkanına Ziyaret

Edirne Tava Ciğer Ustaları Derneği üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Gürkan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Edirne tava ciğeri turizm alanında önemli bir yöresel yiyecek. Bundan sonra ciğercilerin denetlenmesinde dernek olarak sizlerden de yardım alarak ciğerimizin iyi standartlarda servis edilmesini birlikte hareket ederek sağlayabiliriz." dedi.

Ziyarete, dernek başkanı Niyazi Yavuz, yönetim kurulu üyeleri Kazım Gilan, Aydın Doğan, Mehmet Ali İpek, Nusret Demir ve Serhat Yaz katıldı.

Dernek üyelerinin tava ciğer için kurs açarak usta ve kalfa yetiştirmeyi planladıklarını kaydetti.