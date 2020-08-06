Tava ciğer dükkanlarındaki tedbirler denetlendi
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Tava ciğer dükkanlarındaki tedbirler denetlendi

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ciğerci esnafları denetlendi.

06.08.2020 17:56 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:00

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ciğerci esnafları denetlendi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katıldığı denetimlerde kente gelenlerin mutlaka tatmak için uğradığı tava ciğer dükkanlarındaki tedbirler kontrol edildi.

Vali Canalp ve beraberindekiler, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar'ın sahibi olduğu dükkana da gitti. Dinar, Vali Canalp'in dükkan önünde ateşini ölçtü.

Esnafın tedbirlere uymasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Canalp, maske, mesafe ve hijyen kuralına her zaman uyulması gerektiğini, denetimlerin süreceğini kaydetti.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince sorumluluk sahalarında kontrollerine devam ediyor.

Tava ciğer dükkanlarındaki tedbirler denetlendi

Kaynak: AA

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