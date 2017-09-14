Tav Teknoloji'ye ABD'den Ödül

TAV Teknoloji'nin Abu Dhabi Midfield Terminali Bilişim Altyapı Projesi "Mimari Mükemmellik" ödülünü aldı. Projeyi yöneten TAV Havalimanları Holding'in Bilişim Üst Yöneticisi (CIO) ve TAV Teknoloji Genel Müdürü Binnur Güleryüz Onaran ise "En iyi Global Business CIO" ödülüne layık görüldü.



Şirket açıklamasına göre, havalimanı bilişim çözümlerinde uzmanlaşarak dünyanın önde gelen markaları arasına giren TAV Teknoloji, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de yapımı süren ve 2019 yılında hizmete girmesi planlanan Midfield Terminali Bilişim Altyapı Projesi, kurumsal ve bilişim teknolojileri mimari hizmetlerinin öncü ve lider kurumu iCMG tarafından iki ödüle birden layık bulundu.



Dünyanın lider kurumsal & BT mimarlık organizasyonlarından iCMG, ödülleri, Washington DC'de gerçekleşen Architecture World Summit 2017 kapsamında verildi.



Zirvede TAV Teknoloji, Abu Dhabi Havaliamanı Midfield terminal binasının tüm bilişim ve iletişim altyapısına uyguladığı merkezileştirmiş yüksek verimlilikli operasyon modeli ile "Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi" kategorisinde "Mimari Mükemmellik" ödülünü aldı.



Proje, tüm bilişim ve iletişim altyapısının uçtan uca tasarımı, kurulumu, işletimi ve teknik destek hizmetleri için operasyonel sistemlerin ve altyapıların tasarlanarak hayata geçirilmesini kapsıyor.



TAV Teknoloji Genel Müdürü ve TAV Havalimanları Holding CIO'su Onaran ise Kurumsal & BT Mimarlık (Enterprise & IT Architecture) konularında elde ettiği başarılar, liderlik özellikleri, geliştirttiği çözümlerin iş süreçlerine olan katkıları nedeniyle "En iyi Global Business CIO" ödülünü kazandı.



Zirve dolayısıyla düzenlenen paneller iş dünyası profesyonellerini bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında Genel Müdür Yardımcısı Hakan Öztürk'ün Abu Dhabi Midfield Terminali Bilişim Altyapısı Projesi ve TAV Teknoloji'nin entegre ve merkezileştirilmiş yüksek verimlilikli operasyon modeli hakkında yaptığı sunumu büyük ilgi gördü.



"Türkiye'nin bilişim alanındaki başarısının göstergesi"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Teknoloji Genel Müdürü ve TAV Havalimanları Holding CIO'su Onaran, dünya çapında önemli bir otorite olarak kabul gören böyle bir kuruluştan, dünya standartlarında gerçekleştirdikleri Abu Dhabi Havalimanı Midfield terminal binasının bilişim altyapı projesi ile ödül almanın kendileri için çok gurur verici olduğunu belirtti.



Onaran, "Merkezileştirilmiş yüksek verimlilikli operasyon modelimiz ve geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin dünyanın farklı havalimanlarında kullanılıyor olması, Türkiye'nin bilişim alanındaki başarısını ve ne kadar yol kat ettiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu vesile ile öncelikle Abu Dhabi proje ekibimizi ve bu projede emeği geçen tüm TAV Teknoloji ailesini kutlarım." ifadelerini kullandı.



Projenin sorumlusu TAV Teknoloji, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar Bölgesi Genel Müdürü Saltuk Akşahin de, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Havalimanı inşaatı ve işletmesinde dünyanın en önemli projelerinden biri olarak gösterilen Abu Dhabi Midfield terminali projesinde, tek Türk bilişim firması olarak ihaleye davet edildiğimiz 2015 yılında 8 uluslararası bilişim şirketini geride bırakarak ipi göğüslememiz başarımızın ilk adımıydı. Bu proje, bir Türk bilişim şirketinin yurt dışında aldığı en yüksek bütçeli ihalelerden biri. Bu sebeple bölgede yapılmakta olan en büyük havalimanlarından biri olan Abu Dhabi Midfield terminal projesinde yer alıyor olmanın farklı bir tecrübe ve gurur kaynağı olduğunu düşünüyorum."