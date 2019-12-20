TAV Technologies'in TAMS projesine ödül

20.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:20

TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV Technologies, CIO Ödülleri'nde tamamı Türk yazılımcılar ve mühendislerce geliştirilen Total Airport Management Suite (TAMS) projesiyle ödüllendirildi.



TAV Havalimanları'nın açıklamasına göre, CIO Dergisi tarafından bu yıl 10. kez verilen CIO Ödülleri, sahiplerini buldu. TAV Technologies, tamamı Türk yazılımcılar ve mühendislerce geliştirilen TAMS projesiyle ödüle layık görüldü.

Feriye Sarayı'nda düzenlenen törende ödülü TAV Technologies Genel Müdürü Kerem Öztürk aldı.



TAMS, havalimanı operasyonunda kullanılan uçuş yönetim sistemi, kaynak planlama sistemi, ticari yönetim sistemi gibi uygulamaları bir araya getirerek entegre bir platform sunuyor.



Kullanıcı dostu bir ara yüzle tasarlanan platform, yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinden yararlanarak havalimanı operasyonlarının hızlı, güvenli ve sürekli gelişen bir şekilde yönetilebilmesine olanak sağlıyor.

Kaynak: AA