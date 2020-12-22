TAV Technologies "Great Place to Work" sertifikasyonunu aldı
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TAV Technologies "Great Place to Work" sertifikasyonunu aldı

22.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:03
TAV Technologies

TAV Technologies, 60'tan fazla ülkede iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda çalışan Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programa katılarak sertifikasyon almaya hak kazandı.

TAV Technologies, 60'tan fazla ülkede iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda çalışan Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programa katılarak sertifikasyon almaya hak kazandı.

TAV Technologies'den yapılan açıklamaya göre, havalimanı teknoloji çözümleri konusunda uzmanlaşan TAV Technologies, çalışan memnuniyeti konusunda yaptığı çalışmaları bağımsız bir değerlendirmeyle tescil etti.

Şirket, kurum kültürü konusunda araştırma ve danışmanlık hizmeti veren Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen "Great Place to Work" sertifikasyonunu almaya hak kazandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, TAV Technologies Genel Müdürü Kerem Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugün 12 ülkede 30'dan fazla havalimanında ürün ve hizmetlerimizle yer alıyoruz. Sahip olduğumuz çok uluslu ve yetkin insan kaynağı sayesinde küresel ölçekte rekabet ediyoruz. Çalışan memnuniyeti tüm süreçlerimizin odağında yer alıyor. Şeffaf ve açık iletişime dayalı, çalışanların karar süreçlerine katıldığı, güvene dayalı bir iş kültürünü geliştirmek üzere çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonuçlarını, bu alanda uluslararası ölçekte kapsamlı bir program yürüten Great Place to Work Enstitüsü ile değerlendirdik. Çalışanlarımızın mutluluğunu en üst düzeyde tutarak en iyi işverenler arasında yer almak üzere çalışmaya devam edeceğiz."

TAV Technologies İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Candemir Akyıldız da şu değerlendirmede bulundu:

"İş hayatında, özellikle de içinde bulunduğumuz havacılık sektörü gibi emek yoğun sektörlerde çalışan bağlılığını ve memnuniyetini sağlamak çok değerli bir süreçtir. Bizler, TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker'in tüm grup şirketleri için hedeflemiş olduğu 'çalışan için adil, şirket için doğru olanı yapmak' ilkesini, şeffaf ve adil yönetim kültürümüzün vazgeçilmezi olarak belirledik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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